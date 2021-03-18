В Украине стало больше пенсионеров

За год выплаты получили более 11 миллионов человек

В Украине выросло количество пенсионеров. В Пенсионном фонде (ПФУ) отчитались, что за прошлый год назначили более 350 тысяч новых выплат украинцам.

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В целом за год Пенсионный фонд обеспечил выплаты более чем 11 млн украинцев, сообщают новости "Сегодня". Но следует понимать, что речь идет не только о пенсиях по возрасту, но и обо всех остальных пенсионных выплатах.

Размер пенсии в течение года в среднем вырос на 420 гривен. При этом министр социальной политики Марина Лазебная считает, что пенсии украинцев можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

Общая сумма выплаченных пенсий почти достигла 480 млрд гривен – это на 10% больше, чем в 2019 году.

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Напомним, с 1 марта для 8 млн получателей в Украине происходит индексация пенсий. Доплаты у каждого – индивидуальные, в среднем это 308 гривен. Минимальное увеличение – 100 гривен. Если же в результате индексации повышение окажется меньше 100 грн, недостающую сумму начислят в виде доплаты к пенсии.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2021 году украинцев ждет еще три повышения пенсий. Но не для всех, а лишь для отдельных категорий получателей.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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