В Украине самые низкие в мире тарифы на электроэнергию для населения, – экс-министр энергетики

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В Украине самые низкие тарифы на электроэнергию в мире, которые и близко не покрывают затраты на ее производство. Об этом сообщают Vesti со ссылкой на слова экс-министра энергетики Ивана Плачкова, пишет "Главком".

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"У нас самые низкие в мире тарифы на электроэнергию для населения. В России, Молдове и даже в Беларуси для населения тарифы – выше", – заявил Плачков.

Он пояснил, что тарифы должны повышаться до экономически обоснованных, чтобы в конечном итоге соответствовать объективному рыночному уровню.

"Почему тарифы на газ – рыночные, а на электроэнергию их сделали социальными? Не понятно. НКРЭКУ должна определить, и они (тарифы – прим.) на первом этапе должны как минимум покрывать себестоимость. Есть рынок стоимости электроэнергии, у которого есть колебания в генерации, и есть расходы на транспортировку... Вот нужно посчитать и определить их. На самом деле, очень легкая задача", – высказал мнение экс-министр топлива и энергетики.

Напомним, сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·ч при рыночной цене более 4 грн/кВт·ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

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По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.