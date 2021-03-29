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В Украине с апреля повысят пенсии, но не всем

29 марта, 10:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Выплаты увеличатся пропорционально зарплате и трудовому стажу

В апреле в Украине повысят выплаты работающим пенсионерам. Таких в стране насчитывается 2,5 млн человек, но пенсии не пересчитают "новичкам", которые оформились как пенсионеры с апреля 2019-го по апрель 2021 года, которых набралось около 700 тыс. человек.

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Выплаты вырастут пропорционально зарплате и трудовому стажу, сообщают новости "Сегодня". То есть чем выше эти показатели, тем больше заплатят.

Видео: Сегодня

Кроме того, право на на доплату получат трудоустроенные пенсионеры, у которых есть стаж сверх нормы (более 30-ти для женщин и 35 лет для мужчин). За каждый дополнительный год им обещают по 1% минимальной пенсии.

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Следующий этап повышения пенсий в Украине – четвертый из пяти запланированных на 2021 год – будет в октябре. Людям в возрасте 75-80 лет доплатят приблизительно по 400 гривен. Ранее это повышение планировалось на июль.

Напомним, с 1 марта для 8 млн получателей в Украине проводится индексация пенсий. Доплаты у каждого индивидуальные, в среднем это 308 гривен. Минимальное увеличение – 100 гривен. Если же в результате индексации повышение окажется меньше 100 грн, недостающую сумму начислят в виде доплаты к пенсии.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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