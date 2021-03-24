Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине с 1 апреля вырастут тарифы на роды

24 марта, 11:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые больницы получат повышающие коэффициенты

Тариф на оказание медицинской помощи при родах с 1 апреля 2021 года вырастет на 2 тыс. гривен, до 10 382 гривен. Эти деньги больницам выплачивает государство. Самим пациентам ничего платить не нужно – роды в государственных медучреждениях Украины для них бесплатные.

Реклама

Такой тариф утвержден постановлением Кабинета министров № 133.

И за кесарево сечение, и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) платит больницам одинаково.

А вот медучреждения, которые и принимают роды, и оказывают помощь новорожденным будет получать повышающие коэффициенты. У них тариф вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, а для младенцев весом более 1,5 кг будет составлять 25 115 грн.

Читайте также: Электронная медкарта вместо бумажной: когда она наконец-то заработает

В тренде
Не только богачи. Кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой
Реклама

На ведение беременности в амбулаторных условиях будет предусмотрен отдельный пакет. НСЗУ и больницы будут заключать новые контракты. В итоге роженицы получат возможность бесплатно пройти все наблюдение беременности – от взятия на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности и его выполнения. Кроме того, можно будет сдать лабораторные анализы и сделать обследования.

Заключить договоры с НСЗУ на ведение беременности смогут бывшие поликлиники, которые стали диагностическими центрами, если там есть гинекологи и соответствующее оборудование.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинки все равно жалуются на поборы в больницах.

Кроме того, набирают популярность роды за океаном. Причина простая – дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство этой страны. Мы уже узнали, сколько это стоит:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы больницы роды НСЗУ Нацслужба здоровья

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)
В Украине существенно урезали субсидии: почему и на сколько (видео)Экономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере
Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примереЭкономика
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять