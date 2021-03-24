В Украине с 1 апреля вырастут тарифы на роды

Тариф на оказание медицинской помощи при родах с 1 апреля 2021 года вырастет на 2 тыс. гривен, до 10 382 гривен. Эти деньги больницам выплачивает государство. Самим пациентам ничего платить не нужно – роды в государственных медучреждениях Украины для них бесплатные.

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Такой тариф утвержден постановлением Кабинета министров № 133.

И за кесарево сечение, и за физиологические роды Нацслужба здоровья (НСЗУ) платит больницам одинаково.

А вот медучреждения, которые и принимают роды, и оказывают помощь новорожденным будет получать повышающие коэффициенты. У них тариф вырастет до 113 725 грн для недоношенных детей с весом до 1,5 кг, а для младенцев весом более 1,5 кг будет составлять 25 115 грн.

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На ведение беременности в амбулаторных условиях будет предусмотрен отдельный пакет. НСЗУ и больницы будут заключать новые контракты. В итоге роженицы получат возможность бесплатно пройти все наблюдение беременности – от взятия на учет до разработки индивидуального плана ведения беременности и его выполнения. Кроме того, можно будет сдать лабораторные анализы и сделать обследования.

Заключить договоры с НСЗУ на ведение беременности смогут бывшие поликлиники, которые стали диагностическими центрами, если там есть гинекологи и соответствующее оборудование.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинки все равно жалуются на поборы в больницах.

Кроме того, набирают популярность роды за океаном. Причина простая – дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство этой страны. Мы уже узнали, сколько это стоит:

Видео: Сегодня

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