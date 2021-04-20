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В Украине резко подешевеют авиаперелеты – с билетов снимут НДС

20 апреля, 20:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Об удешевлении билетов на авиарейсы украинские чиновники говорят уже полтора года

В украинском правительстве считают, что введение нулевой ставки налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

В совещании приняли участие руководители Мининфраструктуры, Минэкономики и Минфина. Они рассмотрели вопрос введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков, что необходимо для оживления внутреннего туризма.

По словам Шмыгаля, освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы.

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"Украинцы получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", – подчеркнул премьер.

По итогам совещания он поручил министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в законе.

Напомним, что отмена НДС на внутренние авиаперевозки создаст положительные условия для развития отечественных авиакомпаний и оживит региональное авиасообщение, на Банковой заявили еще в конце февраля-2021.

Также сообщалось, что в октябре-2019 Мининфраструктуры уже предлагало отменить НДС на внутренние авиаперевозки. Решение об отмене налога должна была принять Верховная Рада.

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билеты НДС авиа авиаперевозки Кабинет министров авиаперелет Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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