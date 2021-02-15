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В Украине пустят с молотка два конфискованных самолета: фото

15 февраля, 12:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самолеты Ан-2 фигурируют в Книге рекордов Гиннесса

В Украине на государственном электронном аукционе выставили на продажу два самолета Ан-2. Воздушные суда были конфискованы за контрабанду. Торги состоятся 17 февраля. Общая стартовая цена лотов – 387 804 грн.

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Фото: setam.net.ua

Фото: setam.net.ua

Об этом сообщила пресс-служба OpenMarket.

Оба Ан-2 теоретически могут поднять в воздух 12 пассажиров. Крейсерская скорость самолетов – 185 км/год, дальность полетов – до 900 км. Правда, согласно экспертным выводам, текущее техническое состояние не позволяет использовать самолеты по назначению.

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Самолеты сейчас находятся в г. Ковель Волынской области.

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Ан-2 относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, который выпускается дольше всех в мире, – почти 70 лет.

Напомним, ранее еще один самолет Ан-2 не удалось продать, поэтому была организована его бесплатная передача воинской части А1688 в Николаеве. Получить имущество бесплатно могут:

  • органы государственной власти;
  • учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;
  • учреждения исполнения наказаний;
  • следственные изоляторы;
  • военные формирования;
  • благотворительные организации;
  • организации по переработке и утилизации.

Также мы рассказывали, как в Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен.

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Источник: Сегодня

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