В Украине пустили с молотка уже три государственных спиртзавода

Приватизация принесла больше 150 миллионов гривен

В Украине состоялось уже три аукциона по продаже государственных предприятий по производству спирта. Общая сумма, которую выручили во время приватизации, составила 158 млн гривен. Речь идет о таких предприятиях:

Немировский спиртзавод ( продали за 55 млн гривен , стартовая цена составляла 49,57 млн гривен);

, стартовая цена составляла 49,57 млн гривен); Артемовское место осуществления деятельности (продали за 50 млн гривен, стартовая цена – 29,7 млн гривен);

Овечацкое место осуществления деятельности (продали за 53 млн гривен, стартова цена – почти 20 млн гривен).

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Об этом свидетельствуют данные Фонда госимущества Украины.

Последним было продано Овечацкое место осуществления деятельности. За него на торгах соревновались пять компаний.

Всего Фонд государственного имущества объявил аукционы еще для восьми объектов спиртовой отрасли.

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Процесс приватизации предприятий считается официально завершенным после подписания протоколов о результатах аукционов, заключения договоров купли-продажи и проведения полного расчета.

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Напомним, в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля-2021 в стране нельзя открывать новые спиртзаводы. То есть пока что единственной возможностью стать участником рынка спирта является приобретение объекта спиртовой отрасли.

А в самом "Укрспирте" недавно подвели итоги работы за первые восемь месяцев 2020 года. При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия находится "в тени":

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