Українська
$ 27,95
33,84
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине просели зарплаты: где платят больше и меньше всего (карта)

1 марта, 16:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За год средняя зарплата все равно показала рост

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составило 13%. Причиной традиционно стали сезонные факторы – в декабре на показатель влияют выплаты годовых премий, "13-х зарплат" и т.д. А по сравнению с январем-2020 зарплаты выросли на 15%.

Реклама

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

  1. Киев – 17 533 грн.
  2. Донецкая область – 13 786 грн.
  3. Днепропетровская область – 12 744 грн.
  4. Киевская область – 12 645 грн.
  5. Запорожская область – 12 542 грн.

5 областей с самой низкой средней зарплатой:

В тренде
Доллар рвется выше психологической отметки: чего ждать от курса
  1. Черновицкая область – 9 696 грн.
  2. Кировоградская область – 9 780 грн.
  3. Черниговская область – 9 877 грн.
  4. Тернопольская область – 9 922 грн.
  5. Херсонская область – 9 971 грн.
Реклама

В целом средняя зарплата в январе 2021 года была в 2,1 раза выше минимальной.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии – 418 евро против 1312 и 1113 евро соотвественно.

Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика зарплаты карта область Украина средняя зарплата

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдетЭкономика
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправкахЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять