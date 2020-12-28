В Украине "просели" официальные зарплаты

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2020 года выросла на 8,1% по сравнению с ноябрем-2019 и сократилась на 2,8% к октябрю текущего года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре-2020 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1,5%, а в годовом измерении (к ноябрю-2019) возросла на 12,2%, составив 11 987 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн).
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Ведомство уточнило, что в текущем году средняя номинальная зарплата составляла:
- в октябре – 12 174 грн,
- сентябре – 11 998 грн,
- августе – 11 446 грн,
- июле – 10 804 грн,
- июне – 11 579 грн,
- мае – 10 542 грн,
- апреле – 10 430 грн,
- марте – 11 446 грн,
- феврале – 10 847 грн,
- январе – 10 727 грн.
Напомним, что из-за низких зарплат медики вынуждены покидать Украину.
Также напомним, что помощникам нардепов вдвое увеличили зарплату в декабре. Это удалось сделать благодаря экономии средств на обеспечение работы Верховной Рады.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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