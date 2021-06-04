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В Украине продали самую дорогую картину за всю историю наших аукционов (фото)

4 июня, 11:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лот выставили на торги из частной коллекции. За покупку пейзажа на аукционе боролись семь претендентов

Картина украинского художника установила ценовой рекорд

Картина украинского художника установила ценовой рекорд / Фото: Pixabay, gs-art.com

В Киеве пустили с молотка самый дорогой среди отечественных художников лот за всю историю украинских аукционов. Им стал пейзаж "Золотая ночь", написанный в 1982 году Иваном Марчуком. Картину из частной коллекции продали за 96,8 тыс. долларов. За произведение боролись семь коллекционеров.

Иван Марчук "Золотая ночь", 1981 / Фото: gs-art.com
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Проданная картина считается знаковой в творчестве художника. На полотне изображен закат над украинским селом рядом с рекой. Пейзаж напоминает по ландшафту Каневщину над Днепром, сообщает Marbeks.

Предыдущий рекорд тоже принадлежит работе Марчука – летом 2020 года его натюрморт "Лодки цветом поросли" (1981) продали за 56,1 тыс. долларов.

Напомним, ранее в Украине впервые продали тюрьму на аукционе. Причем в результате торгов стоимость лота выросла почти втрое – со 132,6 млн до 377,5 млн гривен.

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В конце июня с молотка собираются пустить еще одно пенитенциарное учреждение.

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