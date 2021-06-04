В Украине продали самую дорогую картину за всю историю наших аукционов (фото)

Картина украинского художника установила ценовой рекорд / Фото: Pixabay, gs-art.com
В Киеве пустили с молотка самый дорогой среди отечественных художников лот за всю историю украинских аукционов. Им стал пейзаж "Золотая ночь", написанный в 1982 году Иваном Марчуком. Картину из частной коллекции продали за 96,8 тыс. долларов. За произведение боролись семь коллекционеров.
Проданная картина считается знаковой в творчестве художника. На полотне изображен закат над украинским селом рядом с рекой. Пейзаж напоминает по ландшафту Каневщину над Днепром, сообщает Marbeks.
Предыдущий рекорд тоже принадлежит работе Марчука – летом 2020 года его натюрморт "Лодки цветом поросли" (1981) продали за 56,1 тыс. долларов.
Напомним, ранее в Украине впервые продали тюрьму на аукционе. Причем в результате торгов стоимость лота выросла почти втрое – со 132,6 млн до 377,5 млн гривен.
В конце июня с молотка собираются пустить еще одно пенитенциарное учреждение.