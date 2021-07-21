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В Украине принцип "Роттердам+" также применяется в отношении газа и бензина, – Гройсман

21 июля 2021 16:11

Ирина Ненько Ирина Ненько

Украинская власть использует эту формулу, как и вся Европа, и весь мир, отметил экс-премьер

/ Фото: Facebook

Принцип, который применялся в формуле "Роттердам+", сейчас в полной мере реализуется при определении цен на бензин и природный газ.

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Об этом сообщил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24", информирует "Оbozrevatel".

"Сегодня то же самое происходит и на уровне газа, и на уровне даже бензина. В Украине устанавливаются цены в соответствии с аналогичными формулами. Это значит, что и действующая власть использует эти формулы как и вся Европа, как и весь мир", – отметил Гройсман .

Он отметил, что формула "Роттердам+" никоим образом не влияла на цену электроэнергии для украинцев.

"На мой взгляд, я об этом сказал, что эта формула не несла каких-то дополнительных проблем для образования тарифов", - добавил экс-премьер.

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Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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