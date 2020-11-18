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В Украине придумали, как расширить покрытие 4G

18 ноября, 15:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин утвердил план по освобождению дополнительных радиочастот

В Украине освободят дополнительные полосы радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения. Такое освобождение полос позволит увеличить площадь покрытия 4G-связью, в том числе внедрить такую связь в сельской местности и на трассах.

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Такое решение принял Кабинет министров на заседании 18 ноября.

Согласно плану, до июля 2021 года в стране будут анализировать возможность освобождения радиочастот, определять ориентировочную стоимость и технические возможностей этого процесса. После этого начнется непосредственно освобождение частот под 4G.

Читайте также: Мобильный интернет в метро Киева: 4G запустили еще на шести станциях

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Напомним, в 2019 году правительство подписало меморандум, согласно которому к 2022 году 90% населенных пунктов в Украине должны быть обеспечены скоростным интернетом. Так, теперь интернет нового поколения появляется в небольших городах и селах. Также в Кабмине хотят до 2024 года покрыть мобильным интернетом 95% страны.

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Также в ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению связи 5G. Предполагается, что первые тендеры на радиочастоты для 5G объявят в октябре 2021 года.

К слову, эксперты уже объясняли, почему 5G не нужен простым украинцам. Эта технология предназначена для промышленности и может оживить отечественную экономику, считают специалисты. Новости "Сегодня" также рассказывали, какие еще преимущества будут у связи нового поколения:

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мобильная связь мобильный интернет Кабинет министров частоты 4G

Источник: Сегодня

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