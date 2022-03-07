В Украине появится национальный роуминг: что это значит

В период открытой войны России против Украины у многих наших соотечественников могут возникать проблемы с мобильной связью из-за частых обстрелов врагами мирных городов. Поэтому ведущие украинские мобильные операторы (Vodafone, Киевстар, lifecell) совместно с другими госструктурами, запускают в Украине национальный роуминг.
Об этом сообщила прес-секретарь Vodafone Виктория Павловська на своей странице в социальной сети Facebook.
Что это значит?
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Это значит, что если сеть вашего оператора вдруг будет недоступна, вы сможете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свои тарифы.
Как подключиться к национальному роумингу?
Все довольно просто, нужно выполнить довольно простые манипуляции на своем смартфоне:
- Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети);
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть;
- Проверить возможность исходящего звонка, SMS.
Поначалу национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской обалстях.
Чуть поззе нацроуминг планируют внедрить на территории всей Украины.
Airbnb бесплатно предоставит жилье украинским беженцам
Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb и некоммерческая ассоциация Airbnb.org временно обеспечат бесплатным жильем 100 тыс. беженцев из Украины в соседних европейских странах.
Среди стран, которые упоминаются в роли убежища:
- Польша;
- Германия;
- Венгрия;
- Румыния.
Раньше мы рассказывали, что Япония выделяет Украине еще 100 млн долларов для победы над российским агрессором.