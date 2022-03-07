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В Украине появится национальный роуминг: что это значит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 14:59
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Сначала услугу запустят в тестовом режиме в некоторых областях, а чуть позже введут по всей Украине
В Украине заработает национальный роуминг
В Украине заработает национальный роуминг / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В период открытой войны России против Украины у многих наших соотечественников могут возникать проблемы с мобильной связью из-за частых обстрелов врагами мирных городов. Поэтому ведущие украинские мобильные операторы (Vodafone, Киевстар, lifecell) совместно с другими госструктурами, запускают в Украине национальный роуминг.

Об этом сообщила прес-секретарь Vodafone Виктория Павловська на своей странице в социальной сети Facebook.

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Что это значит?

Это значит, что если сеть вашего оператора вдруг будет недоступна, вы сможете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свои тарифы.

Как подключиться к национальному роумингу?

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Все довольно просто, нужно выполнить довольно простые манипуляции на своем смартфоне:

  • Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети);
  • Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;
  • Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть;
  • Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Поначалу национальный роуминг заработает в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской обалстях.

Чуть поззе нацроуминг планируют внедрить на территории всей Украины.

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Airbnb бесплатно предоставит жилье украинским беженцам

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb и некоммерческая ассоциация Airbnb.org временно обеспечат бесплатным жильем 100 тыс. беженцев из Украины в соседних европейских странах.

Среди стран, которые упоминаются в роли убежища:

  • Польша;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Румыния.

Раньше мы рассказывали, что Япония выделяет Украине еще 100 млн долларов для победы над российским агрессором.

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