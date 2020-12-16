В Украине повысят зарплаты врачам: что прописано в бюджете-2021

Минздрав хотел поднять оклады сильнее, но в Минфине объяснили свою позицию

В бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%. Сейчас зарплата медиков в Украине составляет 9 тыс. гривен. То есть, в следующем году, среднестатистический врач будет получать 12 тысяч гривен.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, рассказывая о принятом в Верховной Раде госбюджете на 2021 год в Верховной Раде.

При этом общие расходы на медицину составят 4,3% ВВП в 2021 году с постепенным повышением до 5% к 2023 году.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов критиковал бюджет-2021 из-за того, что на медицину выделили 161 млрд вместо почти 300 млрд грн. Министр заявлял, что этого недостаточно для обеспечения достойных зарплат медикам. По мнению Степанова, врач должен получать не менее 20 тысяч гривен.

"У Министерства финансов нет печатного станка. Мы бы с радостью в разы повысили зарплаты и медикам, и работникам сферы образования, и военным, но мы должны искать баланс и исходить из возможностей экономики", – объяснил Марченко.

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Он также добавил, что средства для доплат и повышения зарплат медикам, а также на вакцинацию населения предусмотрят в специальном фонде. Его создадут по принципу "ковидного фонда – 2020" и будут наполнять с помощью отдельных программ, а также за счет международной финпомощи.

Видео: Сегодня

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