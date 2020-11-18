В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько

Вырастут не только минимальная и максимальная пенсии

С 1 декабря в Украине увеличивается прожиточный минимум. Следовательно, автоматически произойдет увеличение социальных стандартов, в частности пенсий, сообщает "Сегодня".

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Так, минимальная пенсия, которая зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 1 769 гривен. Максимальная пенсия тоже повысится – до 17 690 гривен.

Видео: Сегодня

Также пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии (свыше 35 лет для мужчин и более 30 лет – для женщин). Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 17,12 гривни, а с 1 декабря будет 17,69 гривни.

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Вырастут и надбавки за статус "Почетный донор СССР" и "Почетный донор Украины" – до 218,9 гривни.

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Напомним, также с 1 января 2021 года в Украине повысится минимальная зарплата – до 6 000 гривен.

Также ранее Кабмин обнародовал прогноз, согласно которому зарплаты украинцев следующем году должны вырасти на 12%. Такие расчеты закладывают в проект государственного бюджета на 2021 год.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров дал добро на повышение пенсий в следующем году, а Министерство социальной политики разработало специальный "календарь повышений". Читайте подробней о датах и сроках – как вырастут пенсии в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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