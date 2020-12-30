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В Украине подорожают сигареты: что будет с ценами в 2021 году

30 декабря, 09:14

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Акциз на табачные изделия существенно увеличится

С 1 января 2021 году в Украине в очередной раз увеличиваются ставки акцизного налога на табачные изделия, то есть в стране дорожают сигареты. Рост акциза составляет 20%, сообщает сайт "Сегодня".

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В частности, акциз на сигареты без фильтра и с фильтром поднимается с 907,2 до 1088,64 грн за 1000 штук, акциз на сигары – с 1139,76 до 1367,71 грн за 1 кг. Для курильщиков это означает, что сигареты, которые сейчас стоят 45 грн, подорожают до 54 грн, а сигареты по 60 грн за пачку могут подорожать до 72 грн.

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Впрочем, производители стараются поднимать цены постепенно, так что таким может быть подорожание за весь 2021 год.

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Напомним, ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают 85 000 человек. Новости "Сегодня" также рассказывали, как ужесточают борьбу с курением в Украине:

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Также ранее ВОЗ опубликовала данные, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер.

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цены сигареты подорожание акцизы табачные изделия акцизный налог

Источник: Сегодня

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