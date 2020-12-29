В Украине подорожали яйца: что будет с ценами после Нового года

Из-за роста цен на кормовое сырье и сокращения поголовья птицы в 2021 году стоимость десятка яиц в Украине останется в районе 30 гривен или даже вырастет еще сильнее. Повышению цен не помешает даже снижение спроса на яйца после новогодних праздников.

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Такой прогноз обнародовала Ассоциация животноводов Украины.

Аналитики подсчитали, что в конце декабря 2020 года себестоимость производства яиц на предприятиях уже колеблется в пределах 22 гривен за 10 штук.

По словам эксперта по птицеводству Ирины Бойко, в последнее время комбикорма, которые составляют 70-75% себестоимости производства яиц, подорожали из-за нестабильности рынка сырья, стремительного роста цен на зерновые (кукуруза, пшеница) и белковые (шрот сои и подсолнечника) на фоне их нехватки из-за невысокого урожая.

"На фоне этих событий фермеры опасаются нехватки корма, в связи с чем сокращают поголовье птицы, а некоторые – вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания", – отмечают аналитики.

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Напомним, ранее эксперты также отмечали, что украинцев ждет неотвратимый рост цен на сахар.

А о том, как подорожало новогоднее застолье, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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