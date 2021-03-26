В Украине подорожали лекарства: кому и какие таблетки должны выдавать бесплатно

По данным Госстата, в 2020 году в Украине подорожали лекарства, при этом рост цен на самые востребованные препараты превысил уровень инфляции. Поскольку лечение не всем по карману, сайт "Сегодня" попытался выяснить, кому же таблетки должны выдавать бесплатно.

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В Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) нам напомнили, что в стране уже несколько лет действует программа "Доступные лекарства"- для льготного обеспечения лекарствами гипертоников, астматиков и больных диабетом 2-го типа (лечение таблетками, а не уколами инсулина).

По данным АПАУ, на сегодняшний день в Украине работает 9307 аптек, участвующих в программе реимбурсации. То есть аптека по рецепту врача бесплатно либо со скидкой обеспечивает больного лекарствами, а государство потом компенсирует их стоимость.

Так можно получить 254 наименования лекарств. В том числе 195 наименований – от гипертонии, 44 – от диабета и 14 – от бронхиальной астмы. Перечень аптек есть на сайте Национальной службы здоровья Украины. По их данным, в прошлом году программой воспользовались 1,6 млн человек, в том числе около 1,5 млн пенсионеров и инвалидов. Бесплатные рецепты может выписать семейный врач.

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А тем временем напомним, что израильские ученые пришли к выводу: аспирин может предотвратить заражение коронавирусом и сократить продолжительность заболевания.

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А британские ученые выяснили, что лекарство от артрита тоцилизумаб снижает риск смерти тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что в рамках медреформы можно бесплатно лечить сердечно-сосудистые заболевания. Больше смотрите в сюжете:

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