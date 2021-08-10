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В Украине подорожала коммуналка, а автогаз рекордно взлетел в цене – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 августа, 19:00
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 10 августа
Цены на автогаз и коммуналку выросли. Коллаж: "Сегодня"
Цены на автогаз и коммуналку выросли. Коллаж: "Сегодня"

Во вторник средняя цена сжиженного газа на заправках достигла рекордных 17,35 грн/л, а НБУ ввел в обращение памятную монету "К 30-летию Независимости Украины".

Подорожание коммуналки

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В Украине за июль 2021 года на 0,6% выросли средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. За год же тарифы поднялись на 35,5%. Сильнее всего подорожал природный газ.

Как изменились разные тарифы:

  • Содержание и ремонт жилья – плюс 1,4% за июль, плюс 6,7% за год;
  • водоснабжение – не изменились за июль, плюс 11% за год;
  • водоотведение – не изменились за июль, плюс 17,5% за год;
  • содержание придомовых территорий – плюс 0,1% за июль, плюс 3% за год;
  • газ – плюс 3,3% за июль, плюс 164,5% за год;
  • отопление и горячая вода – не изменились за июль, плюс 13,9% за год.

Инцидент на "Новой почте"

Клиент "Новой почты" пожаловался на потерю его посылки стоимостью 4 тысячи долларов. В Киев он отправил Asic-майнер (устройство для добычи криптовалюты), но к получателю посылка так и не пришла. При отправлении у мужчины спросили, какая объявленная стоимость, но он тот оценил посылку минимально, вероятно, чтобы не переплачивать за доставку.

"В накладной так и было указано – "Asic-майнер"... Посылка не дошла до получателя. Обратился на горячую линию. Сначала мне на горячей линии ответили, что посылка пропала, а потом через время сказали, что машина сгорела", – написал возмущенный клиент.

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Он рассказал, что обратился в отделение, из которого отправлял посылку, и написал претензию, однако получил отказ.

Новая монета ко Дню Независимости

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 августа ввел в обращение памятную монету "К 30-летию Независимости Украины". Номинал монеты – 5 гривен. Материал – нейзильбер. Тираж составит 35 тыс. штук.

На аверсе монеты размещены:

  • композиция, символизирующая Украину, – живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты;
  • на фоне вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: "Україна", "2021";
  • номинал монеты – "5 гривен"
  • логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображены:

  • цветная вышитая лента (тампопечать), которая символизирует код нации и напоминает ДНК;
  • надпись: "30 років Незалежності України".

Рекордные цены на автогаз

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Во вторник, 10 августа, средняя цена сжиженного газа на заправках достигла рекордных 17,35 грн/л – выше на 13 коп./л, по сравнению с предыдущим днем.

Как прогнозируют эксперты, в Украине ожидается повышение цен на автогаз – за неделю цены могут повыситься в пределах 50 коп./л.

Эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн отмечает, что средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине с 30 июля по 6 августа выросла на 600 грн/т, до 29 000 грн/т.

"В июле оптовые цены повысились на 4600 грн/т (2,55 грн/л). По сравнению с ростом цен в рознице, это более чем на 1 грн больше. Так что запас для роста цен есть, за неделю цены могут повыситься в пределах 50 коп./л", – прогнозирует Артем Куюн.

Рекордное количество регистраций растаможенных авто

В июле в Украине зарегистрировали рекордное количество авто, ввезенных из-за границы. Только за последний месяц 54,5 тысяч поддержанных иномарок получили украинские номера. Количество регистраций растаможенных авто превысило рынок новых авто в более чем 5,5 раз.

Самой популярной маркой среди растаможенных авто стал Volkswagen (9,2 тыс. авто зарегистрировали в Украине за месяц).

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Далее по рейтингу идут такие авто:

  • Ford – 4,7 тысяч;
  • Renault – 4,2 тысячи;
  • Skoda – 3,6 тысяч.
  • Opel – более 3,5 тысячи украинских номеров.

Также мы рассказывали, как считают акциз на растаможивание евроблях по новым льготным правилам:

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