Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине подорожал "борщовый набор": сколько на рынке стоят овощи

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
23 ноября, 11:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты объясняют удорожание меньшими, чем обычно площадями, прохладной осенью и засухами
На рынке все еще дешево продают томаты
На рынке все еще дешево продают томаты / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев снова подорожали овощи. На фермерском оптовом рынке "Неждана" в селе Большие Копани на Херсонщине больше всего выросла цена на капусту, а томаты до сих пор продают по летним ценам.

Как свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes, на рынке белокочанная капуста стоит 7 грн/кг, хотя еще на прошлой неделе была по 5-6 грн/кг.

Реклама

Подорожали и другие виды капусты:

  • "голубцовая" – 9 грн/кг;
  • цветная – по 18-20 грн/кг;
  • савойская, красноголовая и молодая – по 10 грн/кг;
  • кольраби – по 15 грн/кг;
  • пекинская капуста – по 9-10 грн/кг.

Эксперты объясняют это меньшими, чем обычно площадями, прохладной осенью, засухами, которые помешали созреть капусте.

Красную свеклу продают по 10 грн/кг, хотя раньше стоила 8-9 грн/кг. Однако до сих пор дешевые цены на томаты – от 8 до 15 грн/кг, розовые – за 18 грн/кг, черри на ветке – 25 грн/кг, черные томаты – 24 грн/кг. Перцы продают по 45 грн/кг (спелые и крупные), а по худшему виду – 12-17 грн/кг.

Реклама

На рынке также подорожали:

  • кабачки – 35-40 грн/кг;
  • огурцы по 45-48 грн/кг.
  • картофель – 5 до 8грн/кг;
  • морковь – 5-6 грн/кг;
  • лук – 8-9 грн/кг.

Что еще подорожало?

В Украине в ноябре резко подскочили цены на сало . Они стали самыми высокими за последние несколько лет – за него просят больше 185 грн/кг. Также, изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 по октябрь 2021 подешевело лишь пшено. Оно стоит 17,48 грн/кг – стало дешевле на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Подорожали и популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена увеличилась на 3,84%.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в украинских супермаркетах сменили цены на популярные продукты – молоко, яйца и сахар. Они заметно подорожали.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,29
31,78
30,06
18,76
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять