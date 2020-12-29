В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы

С декабря-2020 – января-2021 "большая тройка" украинских мобильных операторов ("Киевстар", Vodafone и Lifecell) существенно повысит цены на некоторые свои услуги, а также внесет изменения в тарифные сетки.
Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов, передают агентства Интерфакс-Украина и РБК-Украина.
Тарифы будут повышать в разное время.
Тарифы Vodafone с 28 декабря
- Самый простой тариф "4G Smart XS" подорожал с 35 гривен до 45 гривен.
- Поднялись тарифы и в пакетах "Vodafone Smart S" – до 85 гривен, "Vodafone 4G Smart M" – до 130 гривен.
В компании говорят, что с момента запуска этих тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно выросли и затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости.
Тарифы "Киевстар" с 1 января
- Тариф "Безлим" подорожает почти в два раза – с 95 гривен в месяц до 175 гривен.
- Контрактных абонентов, которые пользуются услугами три года и больше, переведут на новые тарифные планы. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц.
- Тарифный план Smart не меняет условия.
- Появится тариф для людей старшего возраста – без интернета, за 60 грн в месяц.
Изменение тарифной сетки в компании объяснили тем, что "цены на услуги не могут оставаться без изменений долгое время". На стоимость, по их словам, влияет инфляция, курс валют, расходы на модернизацию и строительство сетей.
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Тарифы Lifecell после 13 января
- Для тарифов "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней, а для некоторых тарифов – на однодневный пакет услуг.
- С 14 декабря до 28 февраля абонентам этих тарифных планов будет предоставлено право бесплатно сменить тариф на любой другой из открытых для подключения.
В компании уточнили, что повышают стоимость для устаревших тарифных планов, часть из которых – акционные.
Ранее новости "Сегодня" писали, когда в Украине заработает связь 5G. Как известно, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.
Также эксперты объяснили, почему 5G не нужен простым украинцам. Эта технология предназначена для промышленности и может оживить отечественную экономику, считают специалисты. Какие еще преимущества будут у связи нового поколения, смотрите в сюжете:
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