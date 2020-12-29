Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы

29 декабря, 14:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Существеннее всего изменятся расценки для старых абонентов

С декабря-2020 – января-2021 "большая тройка" украинских мобильных операторов ("Киевстар", Vodafone и Lifecell) существенно повысит цены на некоторые свои услуги, а также внесет изменения в тарифные сетки.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов, передают агентства Интерфакс-Украина и РБК-Украина.

Тарифы будут повышать в разное время.

Тарифы Vodafone с 28 декабря

  • Самый простой тариф "4G Smart XS" подорожал с 35 гривен до 45 гривен.
  • Поднялись тарифы и в пакетах "Vodafone Smart S" – до 85 гривен, "Vodafone 4G Smart M" – до 130 гривен.

В компании говорят, что с момента запуска этих тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно выросли и затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости.

Реклама

Тарифы "Киевстар" с 1 января

  • Тариф "Безлим" подорожает почти в два раза – с 95 гривен в месяц до 175 гривен.
  • Контрактных абонентов, которые пользуются услугами три года и больше, переведут на новые тарифные планы. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц.
  • Тарифный план Smart не меняет условия.
  • Появится тариф для людей старшего возраста – без интернета, за 60 грн в месяц.

Изменение тарифной сетки в компании объяснили тем, что "цены на услуги не могут оставаться без изменений долгое время". На стоимость, по их словам, влияет инфляция, курс валют, расходы на модернизацию и строительство сетей.

В тренде
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше и меньше всего

Читайте также: Развитие 5G к 2025: эксперты составили рейтинг стран

    Тарифы Lifecell после 13 января

    • Для тарифов "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней, а для некоторых тарифов – на однодневный пакет услуг.
    • С 14 декабря до 28 февраля абонентам этих тарифных планов будет предоставлено право бесплатно сменить тариф на любой другой из открытых для подключения.

    В компании уточнили, что повышают стоимость для устаревших тарифных планов, часть из которых – акционные.

    Реклама

    Ранее новости "Сегодня" писали, когда в Украине заработает связь 5G. Как известно, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.

    Также эксперты объяснили, почему 5G не нужен простым украинцам. Эта технология предназначена для промышленности и может оживить отечественную экономику, считают специалисты. Какие еще преимущества будут у связи нового поколения, смотрите в сюжете:

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться

    Реклама

    цены тарифы мобильная связь повышение Киевстар мобильный оператор Vodafone lifecell
    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Реклама

    Новости партнеров

    Загрузка...

    Популярные статьи

    Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году
    Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 годуЭкономика
    Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
    Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
    Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантин
    Украинцы сметают новогодние путевки в Турцию и Египет. Что происходит на курортах в карантинЭкономика
    На глазах у НАБУ:
    На глазах у НАБУ: "Нафтогаз" повысил цены на газ по формуле "Амстердам+", – ВовкЭкономика
    Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
    Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
    Кофе с привкусом бетона: в Украине активно продают фальсификат
    Кофе с привкусом бетона: в Украине активно продают фальсификатЭкономика

    Новости партнеров

    Загрузка...
    загрузка...

    Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

    Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

    Принять