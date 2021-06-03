В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь

Депутаты вчера взялись за прожиточный минимум. Планируется считать его по-новому. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение минималки. Нардепы говорят, нынешние 2000 грн не соответствуют реалиям. Так на сколько может вырасти прожиточный минимум и как это повлияет на размер пенсий и социальной помощи?

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2183 гривни. Те, кто в первый раз слышит о сумме прожиточной минималки – не могут сдержать удивление. Ведь коммунальные услуги обходятся дороже. Поэтому депутаты решили, что так быть не может. Поэтому в первом чтении приняли законопроект, который повышает прожиточный минимум. Убеждают: нынешние 2000 гривен не соответствуют реальным потребностям.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура говорит:

"Это 2 доллара 30 центов в день, а по информации Всемирного банка, люди, которые живут на менее чем 1 доллар 90 центов, находятся за чертой бедности".

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Согласно законопроекту, гарантированный минимум должен составлять не менее 40% процентов от средней зарплаты. То есть 5400 грн. И каждый год сумма будет расти еще на процент. Поднять минимум до этих сумм было непросто.

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Нардеп из фракции "Голос" Владимир Цабаль рассказывает:

"Очень многие показатели, штрафы для бизнеса, пени, зарплаты чиновников и т. д. привязаны к этой единице. Сколько раз были ситуации, когда прожиточный минимум не поднимали до достаточного уровня из-за того, что не хотели настолько сильно поднимать штрафы или пеню".

Из-за этого штрафы и зарплаты решили отвязать от прожиточного минимума. А оставить зависимым от него только социальную помощь и пенсии. Однако экономисты отмечают, что эти выплаты не сразу вырастут до 5000 с лишним.

Экономист Илья Несходовский объясняет:

"В переходных положениях этого закона они установили, что, например, размер пенсии и социальных выплат определяется из размера прожиточного минимума, умноженного на 44% с ежегодным увеличением на 2 процента".

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То есть пенсия или соцвыплата составит 44% от 5000 грн – это примерно 2400 грн. Впереди второе чтение законопроекта и новые правки, поэтому формулу расчета прожиточного минимума могут еще изменить.

Напомним, эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский на телеканале "Украина 24" заявил, что законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате, который в первом чтении поддержала Верховная Рада, превращает прожиточный минимум в "виртуальный показатель, от которого ничего не зависит".

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