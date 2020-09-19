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В Украине поднимут акциз на алкоголь и табак – глава Минфина

19 сентября, 00:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Марченко напомнил, что акцизы не повышались уже три года

В Украине впервые за три года будет повышен уровень акциза на табачные и алкогольные изделия.

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Об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Говорят, что давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не будем поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 миллиарда гривен", - подчеркнул он.

В то же время, глава Минфина отметил, что акциз планируют повысить только на уровень инфляции – 11%. При этом он не назвал даты повышения, но заверил, что он не повлияет на увеличение "теневого" рынка.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигаретв Украине "переехала" в тень – до 50% алкоголя и 10% сигарет продаются полулегально.

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В свою очередь, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло о планах в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

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табак алкоголь Минфин акцизная марка Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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