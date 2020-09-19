В Украине поднимут акциз на алкоголь и табак – глава Минфина

Марченко напомнил, что акцизы не повышались уже три года

В Украине впервые за три года будет повышен уровень акциза на табачные и алкогольные изделия.

Реклама

Об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Говорят, что давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не будем поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 миллиарда гривен", - подчеркнул он.

В то же время, глава Минфина отметил, что акциз планируют повысить только на уровень инфляции – 11%. При этом он не назвал даты повышения, но заверил, что он не повлияет на увеличение "теневого" рынка.

В тренде Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигаретв Украине "переехала" в тень – до 50% алкоголя и 10% сигарет продаются полулегально.

Реклама

В свою очередь, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло о планах в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама