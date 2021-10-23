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В Украине поднимут абонплату за газ – сколько будем платить

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 октября, 15:16
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Компании обьяснили, что из-за роста расходов, повышения зарплат они вынуждены также и поднимать свои тарифы
Украинцам в разы поднимут плату за доставку газа
Украинцам в разы поднимут плату за доставку газа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине облгазы с 1 января планируют повысить тариф на доставку газа (т.н. абонплату) до 4 раз.

Об этом пишет "Обозреватель".

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В некоторых регионах доставка одного куба может стоить около 8 грн, столько же платим и за сам газ. Газовые компании объяснили, что из-за роста расходов, повышение зарплат и т.д. они вынуждены также и поднимать свои тарифы.

Размер абонплаты считается для всех индивидуально и зависит от того, сколько кубов потратила семья за газовый год (с октября по октябрь). Общий объем делят на 12 месяцев и полученную цифру умножают на тариф на доставку. Платить нужно ежемесячно, независимо от того, пользуетесь вы газом или нет.

Кто хочет пересмотреть цены

  • "Луганскгаз" – с 1,55 грн до 8,41 грн;

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  • "Уманьгаз" – с 1,78 грн до 8,91 грн;

  • "Одессагаз" – с 0,84 грн до 4,52 грн;

  • "Киевгаз" – с 0,31 грн до 0,83 грн;

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  • "Киевоблгаз" – с 1,45 грн до 3,38 грн.

Сколько стоит в октябре газ

Киевлянам предлагают газ более чем по 30 гривен. "КиевГазЕнерджи" продает газ по 30,50 гривни за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

Но существуют компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

Ранее мы сообщали, что:

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