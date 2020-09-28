В Украине подешевели овощи: нужно ли делать запасы на зиму

Расходы украинцев за время карантина уменьшились на 10% – это первое падение потребительских трат с 2015 года. Как утверждает Госстат, люди стали меньше ходить в рестораны, кинотеатры, магазины одежды и бытовой техники. Но не в супермаркеты – на продуктах экономят в последнюю очередь.

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Многие, впрочем, предпочитают рынки. Говорят, что так можно сохранить деньги, особенно если делать запасы на зиму. Эксперты же предупреждают: запасаться провиантом пока рано – цены на овощи длительного хранения и так снизились, а могут упасть еще больше.

Сейчас на столичном оптовом рынке картошку продают по 6 гривен за килограмм, капусту – по 5, а лук можно найти и по 3,5 гривни за кило. Конечно, это цены для тех, кто покупает сразу мешками.

Киевлянин Игорь Куценко уже решил сделать закупку на зиму. Все, что нужно, обошлось ему в 3 000 гривен. И хорошо, что у него есть машина и погреб – запасы можно комфортно довезти до дома, и проблем с хранением нет. А вот паре пенсионеров в этом плане будет сложнее. Мешки провианта придется везти в общественном транспорте, а хранить – на балконе. Говорят, что запасы делают из экономии – чтобы не покупать овощи в супермаркете.

Но правда ли, что в супермаркете значительно дороже? Проверка "Сегодня" показала – цены в магазине действительно на гривню-полторы выше, чем на оптовом рынке. Но ведь это розница.

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К слову, в этом магазине лук за год подешевел с 8 гривен до менее чем 5 гривен. Данные Госстата тоже говорят, что этот овощ упал в цене на 43% за год. А все потому что фермеры посеяли значительно больше, чем в прошлом году. Да и погода была благоприятной. Правда, как говорят эксперты, лук должен был стоить еще дешевле.

С другими овощами – схожая ситуация. Картошка, например, стоила в 2019 году 12 гривен, а сейчас – чуть меньше 8 гривен. По данным Госстата, падение цены составило в среднем 33%.

Килограмм капусты год назад стоил семь гривен, сейчас – менее 6 гривен. По официальной статистике, капуста подешевела на 30%.

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А вот морковь, по данным Госстата, выросла в цене на 8%. Правда, в магазине она все равно стоит дешевле, чем в прошлому году – 5,5 гривни против 9 гривен.

Действительно же подорожали помидоры и огурцы. На оптовом рынке их закупают десятками килограммов – для консервации.

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Но эксперты советуют украинцам не торопиться с запасами. Массовый сбор моркови и капусты еще впереди – цены могут снизиться на 15%. А с картошкой нужно быть осторожными – в первую очередь фермеры продают урожай с дефектами. Такой продукт не сможет долго храниться.

Главный фактор, который сдерживает инфляцию сейчас – это падение доходов украинцев из-за карантина. Проще говоря, у людей нет денег. И если продавцы повысят цены, то они просто потеряют своих покупателей.

Напомним, ранее экономист назвал условие существенного роста цен в Украине. Он уверен, что по крайней мере до выборов можно не опасаться существенного изменения ценников в магазинах.

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