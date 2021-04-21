В Украине объявили "месяц мяса": почему на Пасху и майские нужно больше кушать шашлыки

За последние пять лет украинцы уменьшили потребление свинины с 22 до 15 кг в год, поэтому ситуцацию нужно срочно исправлять

Из-за того, что в этом году Пасха и майские праздники совпали, образовав "длинные выходные" – это станет хорошей возможностью для украинцев встретиться с родными и друзьями на природе и пожарить шашлыки или барбекю. Поэтому после затяжных холодов и локдаунов май-2021 объявлен "месяцем мяса".

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Об этом сообщает ассоциация "Мясной отрасли".

Исполнительный директор ассоциации Николай Бабенко заявил, что увеличение потребления мяса поддержит всю цепь отрасли, от выращивания до переработки, для которых 2021 год стал настоящим испытанием. Поэтому потребление мяса поможет продать излишки, которые накопились на фермах из-за уменьшения потребления мяса в пост и закрытия заведений питания в локдаун.

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В ассоциации отмечают, что увеличение потребления мяса сейчас является сверхважным для свиноводов, которые несмотря на неблагоприятные экономические факторы продолжили наращивать поголовье и активно работают над снижением себестоимости.

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Розничная цена на свинину в Украине в специализированной торговле мясом и супермаркетах в 2021-м начинается со 100 грн/кг – одна из самых низких в мире, и ниже прошлогодней, говорят в "Мясной отрасли". На базарах цена свинины несколько выше из-за того, что себестоимость свиней на 30% выше. Поэтому рост спроса на мясо позволил поднять закупочные цены на свиней и удержать их от резкого падения по окончании длительных выходных.

В ассоциации говорят, что месячник даст хороший толчок всем в цепочке мяса: свиноводству, скотоводству, птицеводству, мясоперерабатывающей отрасли, торговле и заведениям питания.

Годовое потребление мяса в Украине в два раза меньше, чем в других странах Европы – до 45 кг, против 80 кг. А за последние пять лет украинцы уменьшили потребление свинины с 22-х до 15 кг в год, в основном из-за более высокой цены этого мяса. Однако сейчас свинина выигрывает по цене и стала наиболее доступной для украинцев.

Напомним, украинцев предупредили о взлете цен на мясо к Пасхе и майским праздникам.

Также сообщалось, что последний год в Украине пострадали не только свиноводы. Отечественные животноводы в первій раз за 13 лет оказались в минусе. По мнению экспертов, это приведет к неизбежному росту цен на мясо и яйца.

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