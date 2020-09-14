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В Украине обвалились цены на яблоки: эксперты назвали причины

14 сентября, 17:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики выделяют два фактора, которые привели к стремительному снижению цен

Цены на украинские яблоки, которые летом били рекорды дороговизны, в сентябре упали по меньшей мере в полтора раза. Как подсчитали аналитики "Инфо-Шувар", цены достигли самого низкого показателя за последние пять лет.

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Так, популярные сорта яблок продаются оптом уже по 10-15 грн/кг, тогда как в первый день осени цена на них составляла 18-20 грн/кг.

"Есть два фактора, которые повлияли на такое резкое падение цены: хороший урожай яблок и довольно высокая цена на старте сезона", – рассказывает руководитель департамента аналитики оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

По ее словам, сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются.

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В тренде
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В то же время в предыдущие пяти лет в этот период яблоки продавались по оптовой цене 8-10 грн/кг. Исключением был 2018 год, когда яблоки продавались по 4-5 грн/кг. Аналитики не исключают, что цены на яблоки в этом сезоне могут быть ниже. В то же время ситуация на рынке импортных фруктов может поддержать цены украинской продукции, считают эксперты.

Напомним, ранее экономист назвал условие существенного роста цен в Украине.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в стране заметно изменились цены на "стратегическую" кашу украинцев – гречку. Подробности – в сюжете:

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