В Украине "накрыли" 20 онлайн-казино. За месяц через них проходило полмиллиона долларов

Компания в Киевской области создала 20 незаконных онлайн-казино с ежемесячным оборотом более 500 тысяч долларов. Организаторов этой фирмы задержали правоохранители. Формально она должна была заниматься "разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр". Фактически же компания создавала онлайн-казино, занималась их техподдержкой и обслуживанием клиентов.

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О этом сообщило Киевское управление киберполиции.

В штате фирмы насчитывалось более 80 работников IT-сферы. Они также занимались разработкой игровых платформ для азартных игр. Чтобы приобрести себе онлайн-казино, клиенты платили 20 тысяч долларов. За дополнительные деньги фирма могла устроить продвижение казино в интернете для привлечения новых игроков.

Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 – "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

Напомним, в августе 2020 года в Украине вступил в силу закон о легализации азартных игр. Но, по словам законодателей, для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

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В документе, в частности, говорится и о работе онлайн-казино. Устанавливаются такие правила:

ставки возможны только в безналичной форме при условии идентификации игрока;

запрещаются ставки электронными деньгами, ставки в кредит, рассрочку и тому подобное;

букмекерам запрещается принимать ставки на виртуальные события или любые другие игры, результат которых определяется генератором случайных чисел

запрещаются заведения, в которых предоставляется доступ к онлайн азартным играм. Ожидается, что это сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под интернет-клубы.

Как сообщалось, ранее экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, где могут появиться зоны казино. Стоит отметить, что таких территорий может быть не больше пяти по всей стране.

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