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В Украине начинают "распродажу" бывших тюрем

5 февраля, 15:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Первым на торги выставят Ирпенский исправительный центр

В рамках приватизации в Украине запускается спецпроект – на торги выставят имущество бывших тюрем, которые сейчас находятся на этапе консервации. "Распродажу" неработающих тюрем анонсировали еще в начале 2020 года, но она так и не была начата. Полученные от продажи средства планируют тратить на строительство новых исправительных учреждений европейского типа.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Реализовывать проект ведомство будет совместно с Фондом госимущества.

Первым лотом станет Ирпенский исправительный центр № 132. Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского. Это 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27,8 тыс м².

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Также готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии № 48 и Южной исправительной колонии № 51.

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Ранее также сообщалось, что Минюст вводит рейтинг украинских тюрем. В ведомстве считают, что благодаря рейтингу между тюрьмами возникнет конкуренция, и это будет способствовать улучшению пенитенциарной системы в Украине.

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приватизация тюрьма Минюст продажи

Источник: Сегодня

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