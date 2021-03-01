В Украине началась индексация пенсий: сколько добавят

C 1 марта в Украине началась индексация пенсий для большинства пенсионеров. Прибавка в среднем составит 308 грн, а минимальная сумма повышения пенсий – 100 грн, пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Если же в результате индексации повышение окажется меньше 100 грн, недостающую сумму начислят в виде доплаты к пенсии.

Индексация пенсий происходит в автоматическом режиме – никуда обращаться с заявлениями пенсионерам не нужно.

По расчетам правительства, в 2021-м в результате индексации пенсии вырастут примерно у 8 млн украинцев. Кроме того, с 1 марта до 2200 грн увеличивается минимальная пенсия для тех, у кого страховой стаж составляет 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины).

Читайте также: Доплаты пенсионерам 75-80 лет отложили на три месяца

Реклама

Напомним, коэффициент индексации составляет 11%, что, по расчетам правительства, соответствует 50% показателя инфляции и 50% роста средней зарплаты за минувший год.

Цены выросли на 5%, зарплата – на 17%, согласно формуле индексации, (5 + 17) : 2 = 11%. Таким же коэффициент индексации был и в 2020 году – 11%.

Кроме того, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, который вводит автоматическую индексацию пенсий с 1 марта, а также немного меняет ее правила. Законопроект, в частности, предусматривает индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученых, военнослужащих, прокуроров и т.д.

Напомним, ранее украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают:

Видео: Сегодня

Также о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3 выпуск.

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама