В Украине на треть сократилось производство сахара: грозит ли нам дефицит

В текущем сезоне к работе приступили 30 сахарных заводов

Украинские сахарные заводы с начала текущего сезона сахароварения, который стартовал 5 сентября, на треть сократили производство "сладенького" по сравнению с предыдущим сезоном.

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Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

По состоянию на 25 ноября к работе приступили 30 сахарных заводов, которые произвели 820 тыс. тонн продукции. При этом на аналогичную дату годом ранее в Украине работал 31 сахарный завод и было произведено 1,19 млн тонн продукции.

С начала нового сезона заводы переработали 6,21 млн тонн сахарной свеклы, тогда как годом ранее к 25 ноября сахарные заводы переработали уже 7,95 млн тонн сырья.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства дало прогноз, по которому производство сахара в Украине в текущем маркетинговом году (сентябрь 2020 – август 2021) снизится на 19% по сравнению с прошлым сезоном, и составит 1,2 млн тонн.

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А аналитики Экономического дискуссионного клуба заявили, что цены на сахар будут неотвратимо расти. Впрочем, дефицита сахара, по мнению специалистов, не ожидается.

Так, в 2019-2020 МГ в стране произвели 1,48 млн тонн сахара – это на 19% меньше, чем годом ранее.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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