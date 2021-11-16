В Украине могут ввести обязательное накопление пенсий: кого заставят платить взносы

В течении трех лет, накопительную систему будет финансировать и государство

Пока что неизвестно, как фонды будут беречь пенсионные накопления украинцев от инфляции / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине хотят ввести обязательные страховые взносы – 1-2% от зарплаты. Поскольку количество пенсионеров уже превышает количество работающих украинцев. Но, многие наши соотечественники добровольно копить на пенсии не могут или не хотят.

Министр финансов Сергей Марченко в колонке на "Экономической правде" заявил, что уже сейчас в стране 11 млн пенсионеров, а взносы в Пенсионный фонд платят только 9,7 млн работников.

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Как будет работать механизм?

"В ближайшем будущем на одного работника придется все больше пенсионеров. Ситуация магическим образом не улучшится", – отметил Марченко.

Отметим, что накопительные пенсии будут выплачиваться вместе с обычными, солидарными. Для этого Минфин, Минсоцполитики и профильный комитет Верховной Рады разработали несколько законопроектов.

Участникам накопительной системы предлагается платить такие взносы:

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1% от зарплаты в 2023 году;

1,5% – в 2024 году;

2% – в 2025 году.

В течении этих трех лет, накопительную систему будет финансировать и государство. Из бюджета будет поступать ровно столько же, сколько заплатил он сам.

"Граждане будут иметь индивидуальные накопительные счета и будут мотивированы отчислять часть средств Государство будет финансировать такие взносы на паритетных условиях", – сказал Марченко.

В то же время, пока что неизвестно, как фонды будут беречь пенсионные накопления украинцев от инфляции. Поскольку со временем деньги обесцениваются.

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Что сейчас?

Сейчас лишь 6-10% процентов украинцев добровольно откладывают деньги на пенсии, поскольку они не обязательны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Gradus Research.

Среди опрошенных украинцев – 38% пока не откладывают деньги на старость, но планируют это делать, 31% не откладывают и не планируют. Ежемесячно откладывают средства 6,1% опрошенных, иногда откладывают – 10,8%.

При этом 53% респондентов, которые еще не вышли на пенсию, в будущем рассчитывают жить на деньги от государства. Использовать заранее отложенные деньги собираются 26%, а не бросать работу до последнего планируют 22% опрошенных.

Рост числа пенсионеров наблюдается по всему миру, поэтому трудности с выплатами возникают во многих странах. Согласно прогнозу Всемирного банка, к 2050 году глобальный дефицит пенсионных систем будет составлять $400 трлн.

Взносы работодателей

Министерство соцполитики предложили модель общеобязательного накопления пенсий. Согласно которой работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники – добровольные.

Минфин совместно с миссией Всемирного банка предлагают, чтобы работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% от заработной платы (за счет снижения ЕСВ) за всех своих сотрудников.

Также на счета тех, кто не отказался от накопительных взносов, государство будет перечислять дополнительно 1%.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.