Спасение экономики или шаг к гиперинфляции? К чему приведут новые налоги на время войны

Правительство пытается стимулировать бизнес работать во время войны, введя особый режим налогообложения

Крупный бизнес сможет перейти на упрощенную схему налогообложения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинскую экономику переводят на военные рельсы. Для этого правительство вместе с депутатами решили изменить правила уплаты налогов на период до окончания войны – в Раду внесен соответствующий законопроект. Основная фишка – снижение налогов на топливо и то, что крупный бизнес сможет перейти на упрощенную схему налогообложения.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирали плюсы и минусы этих новшеств.

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Что предлагают

Законопроект 7173-д, который в понедельник утвердили в налоговом комитете, был одобрен депутатами в целом во вторник. Документ вносит в законодательство около четырех десятков изменений, которые кардинально меняют правила ведения бизнеса в военное время. Главная цель – стимулировать бизнес работать в военное время, переносить производства на территории, где нет войны, а также создавать рабочие места.

Первое изменение коснется рынка топлива. Чтобы не допустить роста цен до 50 грн за литр, правительство снижает НДС и отменяет акциз на бензин и дизель. Это должно стабилизировать цены на рынке.

"Если отталкиваться от средних котировок цен на бензин с начала марта, то по новым правилам предельная стоимость бензина составит около 38 грн/л, ДТ – около 35 грн. Если бы осталась старая схема налогообложения, то пришлось бы платить на 8 грн больше за бензин и на 5 грн больше за дизель", – поясняет эксперт энергорынка Сергей Куюн.

Вторая важная инициатива – это расширение упрощенной модели налогообложения на крупный бизнес. Законопроект увеличивает лимит доходов для использования единого налога с 10 млн до 10 млрд грн. Налог с оборота устанавливается на уровне 2%. Также президент Владимир Зеленский заявил, что будут прекращены проверки бизнеса.

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Для граждан тоже предусмотрен ряд изменений. На время военного положения плюс 30 дней после его окончания вводится мораторий на взыскание имущества и выселение жильцов, взявших жилье в ипотеку до войны. Кроме того, банкам запретят начислять штрафы за просроченную задолженность по потребительским кредитам.

На время военного положения зарплата чиновников ограничивается суммой в 10 "минималок", или 65 тыс грн.

Бизнес начнут дробить

Эксперты видят в новых правилах ряд рисков и говорят, что в тексте самого законопроекта есть подводные камни, о которых чиновники и политики умалчивают.

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"Начнем с того, что президент говорит про отмену всех проверок, а в законопроекте, наоборот, речь идет о запуске налоговых проверок за неиспользуемое РРО. Малый бизнес начнет получать штрафы из-за того, что требования по РРО никто не отменил", – говорит экономист Даниил Монин.

Второй важный момент – скорее всего, крупный бизнес начнет дробиться на более мелкие компании, чтобы попасть под действие упрощенной схемы налогообложения.

"Крупные торговые сети не смогут соответствовать требованиям по обороту. Поэтому если производитель, продающий свой товар в сеть типа "АТБ" или "Сильпо" заплатит свои 2% с оборота, то потом сеть должна будет заплатить 20% с оборота в виде НДС, потому что налогового кредита в цепочке просто не будет. В связи с этим, скорее всего, крупные сети начнут дробить на несколько юрлиц, чтобы соответствовать требованиям. И будет у нас в каждом городе свое юрлицо той или иной торговой сети" – продолжает Даниил Монин.

Шаг к девальвации и гиперинфляции?

Есть у налоговой реформы и существенный минус. Чем больше льгот получит бизнес, тем меньше налогов поступит в бюджет. А ведь платить зарплаты и пенсии, финансировать субсидии и льготы и тратить деньги на войну все равно придется.

"Не может быть в условиях войны поддержка экономики исключительно за счет снижения налогов. Ибо бюджету сейчас приходится тяжело. Мы должны давить на партнеров, чтобы нам дали как можно больше денег. Но пока их не дали, это может привести к тому, что Нацбанк эмиссией будет затыкать бюджетную дыру, что приведет к гиперинфляции", – говорит исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский.

Эксперт приветствует приостановку любой отчетности, регулировок, особенно рынка труда, уменьшение количества проверок.

"Я приветствую помощь государства и международных партнеров на релокацию и восстановление производств. Но массовые налоговые льготы могут быть опасным инструментом, который подорвет экономическую стабильность", – резюмирует Глеб Вышлинский.

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