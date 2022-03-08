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В Украине изменится порядок получения субсидий – как будут осуществляться выплаты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 19:52
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Рассказываем, что изменится для получателей субсидий и других видов материальной помощи в Украине
Какую роль в назначении субсидий сыграет Ощадбанк
Какую роль в назначении субсидий сыграет Ощадбанк / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Субсидии и другие виды помощи от государства будут начисляться в срок, однако с некоторыми изменениями.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, помощь малообеспеченным семьям будет предоставляться без необходимости обращаться в органы соцзащиты.

Также несколько изменен порядок начисления льгот и субсидий. Теперь, если местные органы соцзащиты не будут выполнять свои функции начислением этих выплат будет заниматься Ощадбанк.

Шмигаль отметил, что выплаты через Ощадбанк будут получать и те, кто имеет счета в других банках.

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Что будет с пенсиями

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что все украинские пенсионеры получат свои пенсии досрочно.

По словам главы ведомства, финансовая система Украины функционирует как и в довоенное время, но учитывая особенности военного положения.

В связи с этим, пенсионер может переадресовать выплату пенсии, если он получал ее на руки, а не на карту.

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О том, как это сделать, мы подробно рассказывали раньше, а также писали, можно ли не платить по кредиту во время войны.

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