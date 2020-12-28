В Украине дорожает газ: кому, на сколько и почему повысили тариф

Еще летом за газ украинцы платили едва ли не вдвое меньше

Если не газовая война, то газовая цена – топ-тема снова под Новый год. Этой зимой за газ заплатим рекордно много. И это несмотря на то, что летом Украина импортировала его по рекордно низкой цене и накопила самый большой его объем за десятилетия! Но оказалось, это не помогло. Если летом кубометр газа стоил около 4 грн, то теперь некоторым придется заплатить и до 11. Кому, на сколько и почему повысили тариф – рассказывают Алексей Продайвода и Ольга Михалюк.

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Чтобы обогреть частный дом семья Юлии сжигает газа примерно на 3000 гривен в месяц. Но платит гораздо меньше. Потому что дедушка – участник Второй Мировой, имеет инвалидность и значительную льготу. Именно поэтому семья пока пользуется газом, но понимает, что дедушка не вечен и этот вопрос необходимо как-то решать. В будущем они на полном серьезе планируют переходить на печное отопление, утеплить некоторые технические узлы дома и дополнительно поставить печь.

Уже в январе Юлия, как и все потребители газа, будет платить больше. 55 украинских газопоставщиков обнародовали свои расценки на следующий месяц. В среднем стоимость выросла примерно на 1 гривну. Самая дешевая цена – почти 7 гривен за куб газа. Дороже всего топливо на Львовщине – почти 11 гривен за метр кубический. Интересно, что одна компания не изменила стоимость по сравнению с декабрем. Почему же такой ценовой разнобой?

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"Если компания могла привлечь кредитные средства, средства инвесторов, владельцев и купить данный газ заранее, то она в выигрыше, и в выигрыше ее клиенты-потребители. Они получают дешевый газ. А та компания, которая работает с колес, нашла тот ресурс газа, который сегодня имеется, купила его по той цене, которая имеется изо дня в день и соответственно поставляет".

Еще летом за газ украинцы платили едва ли не вдвое меньше. По стечению обстоятельств на рынке – объясняет эксперт. Исторический обвал цен на нефть весной и еще и коронавирус в придачу. Производство приостановилось. Внишительные объемы газа остались. Сейчас отопительный сезон. Есть спрос. А потому и цена всегда растет – говорит специалист.

"Зимой для отопления используется и 200-300-400-500 кубов в месяц. Ценность больше, соответственно и стоимость тогда больше. Поэтому цена, действительно, была дешевле. Нефть снизилась – газ рухнул, снизился".

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С августа этого года в Украине нет единой цены для всех клиентов. Даже на одном этаже многоквартирного дома стоимость газа для разных квартир может отличаться. Все напрямую зависит от газопоставщика – его название указано в квитанции. Стоимость можно проверить на сайте компании. Если денег на оплату не хватит, можно обратиться за субсидией. Средства в бюджете на них есть – успокаивают в парламентском комитете по социальной политике.

"В расчеты, которые предоставило правительство, заложены все потребности в коммунальных субсидиях, которые будут представлены людьми и это социально защищенные статьи бюджета. В случае необходимости увеличивать – мы будем вносить изменения, чтобы увеличить в приоритетном порядке. Волноваться нечего, мы контролируем эти расходы".

По данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в Украине почти 12,5 млн потребителей газа. Половина из них живут в частных домах. В многоквартирных тоже будут платить больше – за отопление. Тариф уже вырос – минимум на 10 процентов.

Еще важно, что обнародованные суммы – это еще не все, что придется заплатить за газ. В них еще не входит стоимость доставки газа, а это дополнительная статья расходов.

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Напомним, Кабмин поручил главе Министерства энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету проверить тарифы на газ для населения.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2021 цена на газ для бытовых потребителей повысится.

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