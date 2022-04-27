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В Украине будут по-новому рассчитывать среднюю зарплату – что изменится

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 14:01
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Рассказываем, что изменится в расчете средних зарплат во время действия военного положения
Как будут рассчитывать среднюю зп для украинцев
Как будут рассчитывать среднюю зп для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения в Украине будут по-новому рассчитывать среднюю зарплату из-за боевых действий.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Кабинета министров, сообщает Минэкономики.

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Следовательно, отныне во время военного положения из расчетного периода будет исключаться время, в которое отсутствовали данные о начисленной заработной плате работнику из-за боев.

То есть, если сотрудник частично отработал период, за который ему была начислена премия или другое поощрение, то при исчислении средней зарплаты будет фиксироваться фактически начисленная сумма такой премии.

Эти нововведения необходимы для того, чтобы можно было правильно рассчитать среднюю зарплату на предприятиях, которые остановились из-за боев с российскими оккупантами. Для украинцев существенных изменений это не несет и предназначено для создания более точной статистики.

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Зарплаты в Украине

Ранее мы рассказывали, что самые большие зарплаты в Украине уже не в Киеве, а в Днепропетровской области. Среднее предложение в объявлениях составляет 25 600 грн.

Дальше идут:

  • Львовская область (24 800 грн);
  • Полтавская область (23 400 грн);
  • Одесская область (23 000 грн).

Самые низкие зарплаты предлагают работникам в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

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"Сегодня" также писали, как война повлияла на рынок вакансий, и рассказывали, как получить денежное пособие по безработице во время войны.

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Прогноз МВФ
Экономика США
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Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
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