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В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум

27 января, 14:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

180 норм законодательства опираются на прожиточный минимум, говорит Марина Лазебная

Кабинет министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 января, сообщает Укринформ.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что прожиточный минимум применяют для определения основных социальных гарантий, которые являются для украинцев основным источником дохода: минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов государственной социальной помощи.

"На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предполагают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный", – добавила министр.

Поэтому Минсоцполитики предлагает для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов.

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"Если будет принят такой законопроект, будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населения, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, какие сегодня имеются, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика" , – считает министр соцполитики.

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Лазебная заметила, что эти законодательные изменения станут первым шагом в наведении порядка в системе применения прожиточного минимума в Украине.

"Но вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства", – добавила министр.

Напомним, с 1 декабря 2020 в Украине повысился прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн, рост составил 71 грн.

Также с прожиточным минимумом выросли немало социальных выплат, которые или рассчитывают на его основании, или их максимальную (минимальную) величину сравнивают с прожиточным минимумом.

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прожиточный минимум Кабинет министров Министерство социальной политики Марина Лазебная
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