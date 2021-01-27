В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум

Кабинет министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума.

Реклама

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 января, сообщает Укринформ.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что прожиточный минимум применяют для определения основных социальных гарантий, которые являются для украинцев основным источником дохода: минимальной зарплаты, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов государственной социальной помощи.

"На сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат: это и штрафы, это и сборы и платежи, и взыскания. Почти 180 норм предполагают использование прожиточного минимума в таких кодексах, как Уголовный, Хозяйственный, Административный", – добавила министр.

Поэтому Минсоцполитики предлагает для расчета ввести в законопроектах базовые величины для расчета таких выплат и сборов.

Реклама

"Если будет принят такой законопроект, будет базовая величина для социальных выплат для детей, базовая величина для социальных выплат населения, предлагается установить базовую величину для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Все эти базовые величины и будут соответствовать тем размерам, какие сегодня имеются, но, по крайней мере, это будет структурированная и четкая политика" , – считает министр соцполитики.

В тренде Украинцев защитят от бандитских методов коллекторов: что за закон приняла Рада

Лазебная заметила, что эти законодательные изменения станут первым шагом в наведении порядка в системе применения прожиточного минимума в Украине.

"Но вторым шагом правительство и Верховная Рада будут определять этапность достижения основных социальных стандартов до реального прожиточного минимума с учетом, безусловно, экономических возможностей государства", – добавила министр.

Напомним, с 1 декабря 2020 в Украине повысился прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн, рост составил 71 грн.

Также с прожиточным минимумом выросли немало социальных выплат, которые или рассчитывают на его основании, или их максимальную (минимальную) величину сравнивают с прожиточным минимумом.

Реклама

Читайте больше на сайте "Сегодня": "Какие соцвыплаты, зарплаты и штрафы выросли с 1 декабря".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама