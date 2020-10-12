В Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности – омбудсмен

Денисова также рассказала о проблемах с "бедностью работающих"

В Украине наблюдается высокий уровень бедности среди пенсионеров. По состоянию на 2020 год пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров. Соответственно, они находятся за чертой монетарной бедности.

Реклама

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова, передает ZN.ua.

Монетарная бедность измеряет, есть ли у домохозяйства возможность приобрести минимальную потребительскую корзину.

Денисова также напомнила, что прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране – 176 долларов.

Читайте также: Худшее впереди: коронавирус вытолкнет за черту бедности почти 200 млн человек

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как "бедность работающих". По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", - подсчитала Денисова.

В тренде Ситуация с курсом доллара изменилась: прогноз на неделю

Реклама

Напомним, ранее Госстат провел исследование, которое показало: почти две трети украинцев считают себя бедняками. Средним классом себя считают чуть более процента граждан страны. А богатым себя не считает вообще никто из опрошенных.

Кроме того, согласно пессимистическому прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, после пандемии коронавируса количество бедных в Украине может вырасти более чем на 9 млн человек, из которых почти 2 млн – дети.

Новости "Сегодня" также разбирались, чем отличаются жизненные позиции бедных и богатых и существует ли т.н. предрасположенность к богатству:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама