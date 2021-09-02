В Турции начали вырабатывать энергию из ветряных потоков от транспорта

В Стамбуле установили ветрогенераторы, которые производят энергию с помощью потока ветра, который образуется от движения автомобилей. устройство называется ENLIL. Турбины имеют небольшой размер, поэтому их можно размещать у дорог или на крышах высоток.
Об этом сообщает Independent.
Ветрогенераторы разработаны Стамбульским техническим университетом и компания Devecitech, устройство называется ENLIL. Первые вертикальные генераторы разместили на обочинах дорог Стамбула. Они производят энергию не только благодаря ветру от транспорта, но и от солнца.
Идея создать небольшие ветрогенераторы принадлежит инженеру-разработчику Керей Девечи. Прототип устройства, по его словам, он создал в своей комнате при финансовой поддержке друзей и родственников.
Систему турбин в Стамбуле начали устанавливать в 2017 году, а запустили в 2019 году.
Зеленая энергетика в Азербайджане
В Баку, столице Азербайджана, освещать пешеходные переходы начали с помощью альтернативных источников энергии. Одна такая "зебра" уже оснащена автономным осветительным оборудованием, работающим на солнечных батареях.
Местные власти уже сообщили о плюсах такой инновации:
- Обеспечиваются видимые дорожные знаки в темное время суток, а также в плохих погодных условиях;
- Повышенный уровень безопасности;
- Снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;
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Напомним, что в Китае мощности солнечных и ветряных электростанций должны вырасти в три раза.
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