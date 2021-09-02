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В Турции начали вырабатывать энергию из ветряных потоков от транспорта

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
2 сентября, 17:35
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Турбины имеют небольшой размер, поэтому их можно располагать у дорог или на крышах высоток
В Стамбуле установили ветрогенераторы, которые производят энергию от движения автомобилей. Коллаж: "Сегодня"
В Стамбуле установили ветрогенераторы, которые производят энергию от движения автомобилей. Коллаж: "Сегодня"

В Стамбуле установили ветрогенераторы, которые производят энергию с помощью потока ветра, который образуется от движения автомобилей. устройство называется ENLIL. Турбины имеют небольшой размер, поэтому их можно размещать у дорог или на крышах высоток.

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Об этом сообщает Independent.

Ветрогенераторы разработаны Стамбульским техническим университетом и компания Devecitech, устройство называется ENLIL. Первые вертикальные генераторы разместили на обочинах дорог Стамбула. Они производят энергию не только благодаря ветру от транспорта, но и от солнца.

Первый прототип ученый собрал у себя дома на средства родственников и друзей
Первый прототип ученый собрал у себя дома на средства родственников и друзей

Идея создать небольшие ветрогенераторы принадлежит инженеру-разработчику Керей Девечи. Прототип устройства, по его словам, он создал в своей комнате при финансовой поддержке друзей и родственников.

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Систему турбин в Стамбуле начали устанавливать в 2017 году, а запустили в 2019 году.

Зеленая энергетика в Азербайджане

В Баку, столице Азербайджана, освещать пешеходные переходы начали с помощью альтернативных источников энергии. Одна такая "зебра" уже оснащена автономным осветительным оборудованием, работающим на солнечных батареях.

Местные власти уже сообщили о плюсах такой инновации:

  • Обеспечиваются видимые дорожные знаки в темное время суток, а также в плохих погодных условиях;
  • Повышенный уровень безопасности;
  • Снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

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