В триумвирате НАБУ-САП-ВАКС началась война всех против всех, — Береза

Противостояние между разными антикоррупционными органами может привести к развалу всей выстроенной за последние годы антикоррупционной инфраструктуры, а триггером этого процесса стало дело "Роттердам+". Об этом заявил бывший заместитель комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза, пишет "Главком".

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"В последнее время меня все больше тревожит риск развала антикоррупционной системы. А предпосылки для этого есть. С одной стороны, Зеленский со "слугами" пытаются взять под контроль САП и НАБУ. А с другой стороны у меня появилось ощущение, что в триумвирате НАБУ – САП – ВАКС началась война всех против всех. И дело "Роттердам+" стал тем самым лакмусом, который это проявил", - написал Береза на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, все началось с попыток НАБУ переложить ответственность за отсутствие результатов в расследовании дела "Роттердам+" на прокуроров САП, которые закрыли дело по причине недостаточных доказательств.

"Была выбрана линия атаки. Атаки на САП. Детективы НАБУ фактически обвинили САП в том, что прокуроры умышленно дело "слили". В общем все предсказуемо, но не очень умно", – отметил Береза.

В дальнейшем обвинения посыпались в адрес Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который подтвердил законность решения прокуроров закрыть дело.

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"То, что началось дальше, иначе как истерикой назвать сложно. И вот это меня уже напрягло. Медийно опекающий НАБУ и Сытника глава ЦПК Виталий Шабунин написал пост, в котором обозвал прокурора САП "дешевым", а судью ВАКС "паршивой овцой", которая принимает "уродские" решения и "продает справедливость". Но у меня есть вопрос, а это САП мешал сделать экспертизу за все это время??? Кто дал право оправдывать промахи НАБУ наездами на прокуроров САП и на судью?" – пишет Береза.

Бывший замглавы комитета добавил, что все взаимные обвинения в среде антикоррупционных органов только дискредитируют систему на всех ее уровнях и ни к чему хорошему это в итоге не приведет.

"В таких муках рожденная система противодействию коррупции трещит по швам и дискредитируется на всех уровнях. Я изначально с большим скепсисом относился к созданию ВАКС, но мне не нравится то, что сегодня эту структуру атакуют из-за того, что надо делать хорошее лицо при плохой игре НАБУ. И совсем не нравится то, что детективы НАБУ и сотрудники ЦПК критикуют прокуроров и судей, а прокурор САП в ответ жестко критикует качество работы следователей. Эта межусобица внешне выглядит как полный развал антикоррупционной системы", – подытожил Береза.

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