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В США назревает продовольственный кризис: каких продуктов может не хватить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 14:10
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США грозит серьезный продовольственный кризис из-за проблем с поставками из Азии
США угрожает настоящий продуктовый кризис
США угрожает настоящий продуктовый кризис / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Инфляция в Соединенных Штатах вышла на рекордный уровень с 1990 года. Сейчас в стране даже назревает продовольственный кризис, а впереди праздники, которые могут только усугубить ситуацию.

Как пишут американские издания, такая ситуация образовалась на фоне повышенного спроса, а в течение октября потребительские цены подскочили на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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По данным ABCNews, такое удорожание связано с восстановлением потребительского спроса на товары и услуги по ослаблению пандемии.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что в США начались проблемы с поставками, которые могут негативно повлиять на один из самых важных для американцев праздников – День благодарения, который отмечают 25 ноября.

Перед такими праздниками объем продуктов на складах увеличивают, однако в этот раз ситуация другая.

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  • запасы продуктов питания и потребительских товаров в магазинах на 4-11% ниже обычного предпраздничного уровня в США;
  • запасы индейки составляют только 60% от среднего для этого времени уровня, хотя это является главным символом Дня благодарения, и в прошлом году запасы были на треть больше.

Об этом сообщает аналитическая компания IRI. По расчетам аналитиков, покупатель, составивший список из 20 товаров, не сможет найти на полках по меньшей мере два.

К примеру, в американских магазинах не хватает:

  • клюквенного соуса
  • сладкого картофеля;
  • замороженных тыквенных пирогов;
  • готовой начинки для индейки;
  • алюминиевой фольги для запекания.

Чего еще не хватает?

А еще раньше The Wall Street Journal сообщал, что у американских производителей может возникнуть дефицит вина и шампанского.

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На заводах в США не хватает упаковки для бутылок, а на сами бутылки для вина спрос вырос на 172%.

По данным издания, это произошло в результате сбоев в логистике, а именно проблем в поставках из Индии и Китая.

Специалисты также предупреждают, что американцев ждут высокие цены на аренду и бензин на праздники.

Ранее "Сегодня" писали, что из-за экономических проблем в США в мире может существенно измениться ситуация с курсом доллара и не в лучшую сторону.

А что будет с ценами на продукты в Украине – читайте в нашем материале.

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