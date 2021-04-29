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В сознании людей НКРЭКУ недорабатывает, – Корниенко

29 апреля, 12:46

Ирина Ненько Ирина Ненько

Глава Слуги народа заявил, что работа тарифной комиссии НКРЭКУ вызывает много вопросов у населения

Работа тарифной комиссии НКРЭКУ вызывает много вопросов, у населения и в сознании людей данный орган – один из тех, кто недорабатывает.

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Об этом заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции этой партии в парламенте Александр Корниенко.

"У людей точно много вопросов к НКРЭКУ, но необходимо понимать, что законодательная база там не везде совершенна. Потому что, когда была эта история с необоснованным завышением цен на распределение газа именно, то НКРЭКУ все время говорила, что у нас нет полномочий вводить временные администрации на облгазсбыты. То есть существуют какие-то проблемы. Но существуют и проблемы, что необходимо тарифной политикой заниматься более основательно, потому что действительно в сознании людей один из тех, кто недорабатывает, – это именно данный орган, к сожалению", – заявил Корниенко в эфире телеканала "Украина24".

Комментируя двукратный рост зарплат руководства НКРЭКУ, Корниенко отметил, что этим вопросом может заняться Государственная аудиторская служба, на которую возложены функции контроля использования бюджетных средств.

"Есть органы специальные, которые следят за тем, как государственные деньги тратятся – Госаудитслужба. Они сделают нам весь аудит, справедливо ли это все, справедливо это поднятие, выполняют ли они свои задачи", – добавил Корниенко.

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Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд". Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца.

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 еще на 50 млн грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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