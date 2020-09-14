В "Слуге народа" предлагают отказаться от спецпенсий для судей и прокуроров

В Украине не должно быть специальных пенсий, которые сегодня есть у судей и прокуроров, пенсии необходимо повышать в первую очередь малообеспеченным. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает пресс-служба комитета.

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"Солидарный уровень пенсионного обеспечения не должен создавать дополнительных преференций отдельным категориям граждан. Сейчас в стране есть такие преференции – у судей и прокуроров, которые были восстановлены в свое время Конституционным судом Украины. Так называемыми специальными пенсиями украинское общество уже давно возмущено. Я считаю, что возвращение специальных пенсий судьям и прокурорам – несправедливость", - заявила она.

По словам Третьяковой, она готова поддержать любой законопроект, который отменит преференции судей и прокуроров.

"В то же время удивлена, что до сих пор в области судебной власти не существует негосударственного пенсионного фонда для судей и прокуроров. Существенное повышение содержания этих категорий было в свое время осуществлено в том числе и для того, чтобы они имели возможность откладывать на свою будущую пенсию собственные средства", - отметила нардеп.

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По ее словам, социальную защиту населения в Украине, конечно, нужно повышать, но в первую очередь для тех, кто в этом реально нуждается.

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Третьякова напомнила, что в Украине уже внедрили отдельные государственные программы помощи достигшим 80-летнего возраста и одиноким пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе.

"Власть не оказывает здесь преференций по отдельному статусу, профессии или отрасли, в которой работал человек, а делает дифференциацию по возрасту и связывает это с особой потребностью лиц почтенного возраста. В следующем году ожидаем, что пенсионеры 75+ также получат помощь к пенсии", - добавила она.

Третьякова напомнила, что люди старше 75 лет работали в советское время и имеют очень маленькую пенсию, потому что не имели возможностей зарабатывать много, как это возможно в рыночных условиях.

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Ранее сообщалось, что минимальные пенсии в Украине должны вырасти до 2600 грн.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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