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В СИЗО появятся платные услуги, а ПриватБанк продаст кредиты должников – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
6 сентября, 19:00
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости понедельника, 6 сентября
Заключенным могут разрешить телефонные звонки, а госбанк хочет избавится от безнадежных долгов / Фото: коллаж "Сегодня"
Заключенным могут разрешить телефонные звонки, а госбанк хочет избавится от безнадежных долгов / Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный ПриватБанк может продать кредитов на более чем 700 млн грн, а в украинских СИЗО могут предоставить заключенным доступ к интернету и звонкам.

Рост цены импортного газа

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Стоимость импортного газа для Украины в период с 1 по 31 августа 2021 года выросла вдвое – цена составила 11 457,1 гривни или 427,9 доллара за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнях и на 111,3% в долларах. Тогда газ стоил 5702,8 гривни или 202,5 доллара за 1 тыс. кубометров.

Платные услуги в СИЗО

В украинских следственных изоляторах уже в скором времени могут появиться новые платные услуги – доступ к интернету и звонкам.

Однако есть нюанс – телефонные разговоры будут записываться. Новые услуги в СИЗО будут вводить официально, уже готовится соответствующий приказ.

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Как отметил министр юстиции Денис Малюська, те, кто находятся в следственных изоляторах, и сейчас платят за звонки и интернет, однако, за взятки преступному миру.

Заробитчане отказываются от работы в Польше

Работники с Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

Поскольку польские фермеры не могут экспортировать фрукты на восток из-за эмбарго в РФ и конфликта с Беларусью, им остается отправлять фрукты в Египет.

В то же время, несмотря на нежелание работать на яблочных фермах, украинцы, как и раньше, ездят на заработки в Польшу. Уже 277 тыс. наших соотечественников получили разрешение на длительное пребывание в этой стране.

ПриватБанк продаст кредиты

Государственный ПриватБанк решил избавиться от безнадежных карточных кредитов и выставить их на продажу. Портфель безнадежных карточных кредитов составляет более 700 млн грн.

"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке", – рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

Газ по "Северному потоку-2"

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Российский газопровод "Северный поток – 2", который, по мнению главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, не сможет сразу заработать в коммерческом режиме, будет достроен уже в ближайшее время. Поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году.

"До конца года. Это сказал Алексей Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер. – Ред.). И я разделяю его прогноз", – заявил бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

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