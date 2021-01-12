В России останавливают отток капитала из страны, блокируя сайты Форекс брокеров

Что произошло и как поступить инвесторам и трейдерам

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В 2020 году Роскомнадзор заблокировал домен Alpari.com, а также ряд других сайтов зарубежных брокеров, не имеющих лицензий на ведение деятельности на территории Российской Федерации. Одной из причин блокировки стала утечка финансов из страны. Что произошло и как поступать инвесторам и трейдерам – читайте ниже.

Почему блокируют сайты Форекс брокеров

По заявлению зампреда ЦБ доступ к рынку Форекс должен быть открыт только квалифицированным инвесторам. Под этой маркой государство блокирует трейдерам доступ к сайтам тех брокеров, у которых нет больше лицензий на ведение деятельности внутри страны.

В Центробанке прикрываются тем, что, по их мнению, услуги брокеров Форекс напоминают казино и финансовые пирамиды. Но реальная причина в том, что инвесторы массово выводят российские деньги. Это легко отслеживается, если посмотреть, как менялся курс рубля и укреплялись иностранные валюты, в особенности, доллар и евро.

Краткий экскурс: что произошло

В конце декабря 2019 года ЦБ отозвал лицензии у пяти крупных брокеров, предоставляющих услуги клиентам на рынке Форекс, а именно:

Альпари Форекс (Alpari)

Форекс Клуб (Forex Club)

Телетрейд Групп (Teletrade Group)

ИнстаФорекс (InstaForex)

Трастфорекс (TrustForex)

У каждой из этих компаний зарегистрированы филиалы в оффшорных зонах, таких как Сент-Винсент и Гренадины, Виргинские острова и Кипр. В пресс-службе ЦБ обратили внимание, что Форекс брокеры пользовались лицензиями, чтобы привлечь пользователей. По закону запретить рекламировать брокерам свои услуги нельзя. Вот как прокомментировал ситуацию зампред ЦБ Владимир Чистюхин в своем интервью агентству ТАСС: "Если мы увидим, что безлицензионная деятельность продолжается, будем пытаться действовать через правоохранительные органы".

ЦБ обосновывает свое решение двумя факторами:

1. Брокеры нарушали действующее законодательство о рынке ценных бумаг. По заявлению Банка России, брокеры предоставляли недостоверную отчетность. Например, Альпари отчитывался по убыткам, хотя, по мнению Центробанка, с бизнесом брокера было все в порядке.

2. Брокеры пользовались полученными лицензиями, чтобы привлекать средства клиентов в иностранные юрисдикции.

Кроме того, ЦБ отмечает неоднократные нарушения в порядке внутреннего учета, неисполнение предписанных законами обязательств и превышение размеров залогового обеспечения, установленных законодательством РФ.

Как поступить инвесторам

По закону, доступ к брокерам ограничивается только для неквалифицированных инвесторов, капитал которых не превышает $50000. При этом допустимый размер кредитного плеча не должен превышать 50:1. Но Роскомнадзор поручил заблокировать местным интернет-провайдерам доступ для всех российских пользователей.

Поскольку брокеры больше не имеют соответствующих лицензий и не состоят в саморегулируемых организациях (СРО), то они не могут работать под юрисдикцией РФ. Это значит, что средства клиентов, проживающих в стране, не защищены законодательно. Поэтому пользоваться услугами брокеров без российских лицензий инвесторы могут только на свой страх и риск.

В ЦБ отмечают, что граждане жаловались на форекс-дилеров, на то, что быстро теряли деньги из-за высокого кредитного плеча и не были в полной мере осведомлены об условиях предоставления услуг. В совокупности оба фактора приводили к тому, что большинство клиентов иностранных Форекс-брокеров несли колоссальные убытки вплоть до того, что полностью лишались своих средств.

Однако эти факторы в большей степени связаны с неосторожностью самих трейдеров, а не добросовестностью брокеров. Брокеры вне зависимости от законодательства обязаны предупреждать всех клиентов о высоких рисках. Как это делает сайт brokers.ru. А убытки на рынке Форекс – обычная ситуация, с которой сталкиваются все трейдеры, в том числе и профессионалы.

Выбор, как поступить, зависит от целей трейдера: если трейдеру нужно высокое кредитное плечо и большое обеспечение, то брокеры, предоставляющие услуги на основании лицензий ЦБ, не смогут предоставить простор для этого. Поэтому им придется искать альтернативы за рубежом. В таком случае, если провайдеры заблокировали сайт брокера, то доступ к нему можно получить при помощи инструментов обхода блокировки, таких как VPN и Tor Browser, либо используя торговый терминал, например, MetaTrader 4.

Если высокое кредитное плечо и ограничение используемой для обеспечения суммы не так важно, то можно обратиться к брокерам, у которых лицензия не аннулирована.

Заключение

Государственные организации продолжают бороться с брокерами, которые способствуют трейдерам в оттоке капитала из России. Они не могут запретить им вести свою деятельность и предоставлять услуги российским клиентам, поэтому одним из немногих доступных способов остается блокировка сайтов провайдерами рунета. Еще они могут запретить использовать банковские карты российских банков.

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