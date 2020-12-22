В Раде снова хотят запретить рекламу на автодорогах

Принятие законопроекта должно привести к уменьшению аварийности на автодорогах

Фото: Facebook Ассоциация операторов внешней рекламы Украины

Первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и другие нардепы зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете размещения рекламы на автодорогах №4534.

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Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады сообщил на своей странице в Facebook.

Проект закона предлагает установить запрет располагать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в тому числе:

на пешеходных дорожках и аллеях;

на велосипедных дорожках;

в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

над проезжей частью автомобильных дорог;

на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

По словам Стефанчука, установленные на автодорогах рекламоносители отвлекают внимание водителей, препятствуют оценке дорожно-транспортной ситуации, особенно ухудшается из-за их яркого освещения в темное время суток. Поэтому принятие законопроекта должно привести к уменьшению аварийности на автодорогах.

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Напомним, запретить рекламу вдоль дорог хотели еще в 2015 году. В июне правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры поддержал законопроект о запрете размещения рекламоносителей в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

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А в сентябре уже комитет Верховной Рады по вопросам транспорта поддержал проект закона, который запрещал размещение рекламных билбордов у автотрасс. Однако дальше дело не пошло.

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