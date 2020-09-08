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В Раде появился законопроект против взыскания 10 млрд гривен с ПриватБанка

8 сентября, 10:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр юстиции Малюська намекнул, что парламенту следует поторопиться

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4064, который блокирует принудительное взыскание с ПриватБанка 350 млн долларов (около 10 млрд гривен) шестью британскими компаниями, связанными с семьей бизнесменов Игоря и Григория Суркисов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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"Время играет против нас",отметил министр на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева удовлетворил иск с требованиями двух компаний братьев Суркисов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых). В правительстве с этим решением категорически не согласились.

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Напомним, история судебных тяжб Суркисов с государством из-за ПриватБанка длинная и полная перипетий. Еще в 2017 году Нацбанку предъявили 42 судебных иска по поводу ПриватБанка. Связанные с "Приватом" лица намеревались оспорить законность процедуры bail-in.

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суд ПриватБанк законопроект

Источник: Сегодня

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