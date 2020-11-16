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В Раде поддержали выделение 2 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

16 ноября, 22:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На приобретение экспресс-тестов потратят 1 млрд гривен

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение о выделении из Фонда COVID-19 на борьбу с пандемией более 2 млрд гривен.

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Об этом пресс-служба "Слуги народа" сообщает в своем Telegram -канале.

Так, деньги пойдут на:

  • на приобретение экспресс-тестов (1 млрд гривен), в первую очередь их получат семейные врачи, мобильные бригады медиков и скорая помощь;
  • на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей (896 млн гривен);
  • на другие важные меры, направленные против COVID-19 – субвенция местным бюджетам в размере 259 млн гривен, из них 213 млн – на приобретение лабораторного оборудования для медицинских учреждений коммунальной формы собственности;
  • на расходные материалы для тестирования доноров крови (46 млн гривен).

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Напомним, правительство поддержало просьбу Минздрава по сокращению расходов на ремонт дорог и передаче денег на борьбу с коронавирусом. Речь идет о 895 млн грн из фонда борьбы с COVID-19, которые планировали использовать для восстановления трасс государственного значения. Теперь деньги передадут больницам, которые лечат больных COVID.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что деньги с COVID-фонда тратят на дороги и социалку.

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Верховная Рада тесты коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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