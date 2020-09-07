В Раде хотят урегулировать работу из дома: что сказано в законопроекте об "удаленке"

После введения связанного с эпидемией коронавируса карантина в Украине нардепы из фракции "Слуга народа" озаботились окончательным урегулированием правовых аспектов дистанционной работы в стране, считая их решение актуальной объективной необходимостью.

Реклама

Более трех десятков "слуг народа" зарегистрировали в Раде законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы (№4051).

Как говорится в пояснительной записке к документу, необходимо дать отдельные определения понятиям "удаленная работа" и "надомная работа", что позволит использовать более востребованную форму труда. Кроме того, подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок надомной работы, слишком устарели и не отвечают современным вызовам на рынке труда.

К основным положениям создатели законопроекта относят:

введение двух самостоятельных видов (форм) работы – дистанционной и надомной;

право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или месте по выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу);

обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами;

обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи;

обеспечение возможности работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;

возложение на собственника или уполномоченный им орган обязательств по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.

Сайт "Сегодня" писал, что после ослабления карантина в Украине 37 процентов работников оценили преимущества дистанционной работы и хотели бы использовать этот формат и в дальнейшем. А еще каждый пятый (21%) опрошенный считает, что из-за опасности коронавируса не нужно отменять удаленный формат трудоустройства.

Реклама

Напомним, ранее мы писали, почему "удаленка" подняла спрос на домашний сервис.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Меняем профессию: на чем можно заработать во время карантина".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама