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В Раде анонсировали обнародование новых фактов злоупотреблений председателем НКРЭКУ

10 октября, 12:47

Инна Бабур Инна Бабур

Народные депутаты выявили факты коррупции и миллиардных злоупотреблений в НКРЭКУ, заявил член ВСК Валентин Наливайченко

Настоящая причина обращения НКРЭКУ в правоохранительные органы с заявлением о давлении заключается в желании ее председателя Валерия Тарасюка избежать ответственности за выявленные народными депутатами факты коррупции и миллиардных злоупотреблений.

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Об этом заявил экс-председатель СБУ, народный депутат и член временной следственной комиссии (ВСК) Валентин Наливайченко, пишет "РБК-Украина".

По его словам, на следующей недели ВСК планирует обнародовать новые факты злоупотреблений руководителя этого государственного органа.

"Поэтому вместо того, чтобы объяснить в СБУ, для чего госслужащий, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк регулярно ездит в Москву, он написал заявление в ГБР. Мол, на него оказывают давление. Давлением, я так понимаю, госслужащий Тарасюк называет выводы нашей Временной следственной комиссии, которая разоблачила несколько вопиющих фактов нарушения им закона", – заявил Наливайченко.

Также он напомнил, что следственная комиссия установила регулярные посещения Тарасюком России после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, лоббирование импорта электрической энергии из России и бизнес-интересы его семьи в энергетике, которые укрепились после того, как он стал председателем комиссии.

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"Кстати, Тарасюк обратился в ГБР после того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло против самого Тарасюка дело на основании данных ВСК о бизнес-интересах семьи Тарасюка в энергетике. Сегодня он использовал инструмент заявления НКРЭКУ, чтобы попытаться избежать ответственности за коррупцию во власти", - подчеркнул Наливайченко.

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Экс-глава СБУ добавил, что ВСК продолжит изучать деятельность НКРЭКУ, "которая привела к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний".

Напомним, ранее сообщалось, что 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации, родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.

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Россия коррупция СБУ следственная комиссия ВСК энергорынок НКРЭКУ Валентин Наливайченко НАПК ГБР Валерий Тарасюк
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