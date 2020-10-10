В Раде анонсировали обнародование новых фактов злоупотреблений председателем НКРЭКУ

Настоящая причина обращения НКРЭКУ в правоохранительные органы с заявлением о давлении заключается в желании ее председателя Валерия Тарасюка избежать ответственности за выявленные народными депутатами факты коррупции и миллиардных злоупотреблений.

Реклама

Об этом заявил экс-председатель СБУ, народный депутат и член временной следственной комиссии (ВСК) Валентин Наливайченко, пишет "РБК-Украина".

По его словам, на следующей недели ВСК планирует обнародовать новые факты злоупотреблений руководителя этого государственного органа.

"Поэтому вместо того, чтобы объяснить в СБУ, для чего госслужащий, председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк регулярно ездит в Москву, он написал заявление в ГБР. Мол, на него оказывают давление. Давлением, я так понимаю, госслужащий Тарасюк называет выводы нашей Временной следственной комиссии, которая разоблачила несколько вопиющих фактов нарушения им закона", – заявил Наливайченко.

Также он напомнил, что следственная комиссия установила регулярные посещения Тарасюком России после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, лоббирование импорта электрической энергии из России и бизнес-интересы его семьи в энергетике, которые укрепились после того, как он стал председателем комиссии.

Реклама

"Кстати, Тарасюк обратился в ГБР после того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло против самого Тарасюка дело на основании данных ВСК о бизнес-интересах семьи Тарасюка в энергетике. Сегодня он использовал инструмент заявления НКРЭКУ, чтобы попытаться избежать ответственности за коррупцию во власти", - подчеркнул Наливайченко.

В тренде Великобритания одобрила Украине кредитные гарантии на 3 млрд долларов

Экс-глава СБУ добавил, что ВСК продолжит изучать деятельность НКРЭКУ, "которая привела к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний".

Напомним, ранее сообщалось, что 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации, родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама